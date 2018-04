Anitta é aplaudida de pé em palestra em Harvard

Cantora falou sobre sua vida e carreira, da rotina no subúrbio carioca à fama internacional.

Anitta foi aplaudida de pé ao fim de sua palestra na Brazil Conference, evento organizado pelos alunos brasileiros da Universidade de Harvard e do Massachusetts Institute of Technology. A cantora foi recebida para a palestra que tinha como tema “Music as an instrument for transformation” (música como instrumento de transformação) em Harvard.

Anitta contou sua história, da vida no subúrbio do Rio de Janeiro antes da fama à carreia internacional, além de cantar um trecho de Downtown, música lançada em parceria com J Balvin, ao final de sua palestra. Falou das dificuldades antes do sucesso, mas disse que sempre acreditou que conseguiria viver da música. “Sempre quis ser artista, desde pequena, mas a gente era muito pobre na minha família.

Quando a gente é pobre sempre tem medo de não conseguir pagar as contas”, disse. Passou por um estágio na Vale e em uma loja de roupas antes de decidir largar tudo para investir na carreira. Em determinado momento, disse que ajudava o irmão a pagar o ônibus para ele poder ir para a faculdade. “As pessoas não entenderam muito bem aquela passeata quando o ônibus aumentou vinte centavos, mas vinte centavos fazem muita diferença, podiam impedir meu irmão de ir para a faculdade”, disse, sendo bastante aplaudida pela plateia. Anitta também contou como foi decidir que ia cuidar da própria carreira ela rompeu contrato com a antiga empresária, Kamilla Fialho, em 2014 – e que precisou aprender a administrar uma empresa na marra. “Decidi fazer sozinha, senão iria parar”, contou.

Ela também disse que traçou uma estratégia para começar a ser conhecida fora do Brasil, que incluía o lançamento de um remix da música Ginza, de J Balvin, e a participação na cerimônia de abertura da Rio 2016 ao lado de Gilberto Gil e Caetano Veloso.

A Brazil Conference, organizada desde 2015 na região de Boston, é uma iniciativa da comunidade brasileira de estudantes na cidade para debater os mais variados assuntos sobre o Brasil. A edição deste ano vai discutir iniciativas em execução no momento que tentam promover mudanças no país. Nesta sexta-feira, falaram nomes como Ciro Gomes, Fernando Haddad, Fernanda Gentil, Rafaela Silva, Alexandre Padilha e Drauzio Varella. No sábado, são esperados nomes como Ilan Goldfajn, Jorge Paulo Lemann, Luciano Huck e Luís Roberto Barroso.