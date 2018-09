Ana Hickmann posa de biquíni e deixa tatuagem a mostra

Apresentadora curtiu a manhã de sol e mostrou a tatuagem que fez em homenagem ao filho e marido.

Anna Haickmann decidiu começar a manhã de domingo (02) curtindo o dia de sol. De biquíni , a loira fez um clique para o Instagram que mostra até sua tatuagem na costela.

A arte é uma homenagem ao filho e ao marido e consiste na palavra “Alexandre” acompanhada de dois corações. A empresária e apresentadora do “Hoje em Dia” deixou uma mensagem de bom dia para os fãs, que retribuíram deixando muitos elogios: “simplesmente lindíssima”, “que corpo” e “loira ensolarada” foram alguns elogios dos admiradores de Ana Hickmann .

Além do programa na Record, Ana decidiu começar uma atração no Youtube para se aproximar ainda mais dos fãs e mostrar sua vida pessoal para os seguidores. Foi justamente em seu canal que ela mostrou aos fãs a tatuagem, além de outros detalhes como os mil pares de sapato que possui. Também no Youtube ela já dedicou um vídeo a boate que possui em sua mansão em Itu (SP). De acordo com Hickmann, o local comporta até 120 pessoas e tem passagem direta para os quartos com direito a elevador.

Ela também tem uma sessão chamada “Cozinhando em Família”, onde testa novos pratos com o marido Alexandre Corrêa e o filho.

