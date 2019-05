Alemanha investiga possível seita por trás de mortes misteriosas com armas medievais

Cinco pessoas, fãs do mundo medieval e de alquimia, foram encontradas mortas, algumas vítimas de flechas disparadas por uma besta.

A polícia da Alemanha investiga uma pista envolvendo uma seita para explicar a morte misteriosa de cinco pessoas, algumas delas vítimas de flechas disparadas por uma besta, que provavelmente se conheciam e eram fãs do mundo medieval e de alquimia.

Um dos mortos, Torsten W., um homem de 53 anos encontrado com flechas no crânio e no corpo, tinha uma loja de objetos medievais em Hachenburg, no oeste do país, chamada “Milites Conductius” (“conduta de soldado”, em latim).

Na loja ele vendia punhais, espadas, capacetes de armadura e hidromel, uma das primeiras bebidas alcoólicas conhecidas. A vítima, que tinha uma longa barba branca, também organizava sessões de combate com espadas. Em um dos braços tinha tatuagens de símbolos de alquimia, uma prática medieval. Os investigadores tentam determinar se os clientes habituais da loja estão envolvidos nas mortes e quais eram as relações entre as vítimas. O jornal Bild afirmou que todos os mortos eram membros de uma liga de torneios de cavaleiros e de combates medievais.

A polícia realiza buscas em dois locais. O primeiro deles, um albergue em Passau, na Baviera, onde foram encontrados três corpos no fim de semana com flechas nos corpos. O segundo, a 600 km de distância, é o apartamento em Gifhorn, na Baixa Saxônia, de um das três vítimas do albergue, onde os corpos de duas mulheres foram encontrados na segunda-feira.

Os resultados preliminares das necropsias de Passau, divulgados pela polícia da Baviera, mostram que duas das três vítimas do albergue morreram atingidas por flechas no coração. Os dois mortos, segundo os exames, eram um homem de 53 anos e uma mulher de 33 anos, que estavam com roupas pretas e tinham piercings. Ambos estavam na cama, de mãos dadas.