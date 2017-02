Advanced Dental Center inova em tratamentos odontológicos

Ter um sorriso saudável e sem doenças orais é o compromisso do Dr. Shurbaji com seus pacientes.

Por: Cláudia Abreu Leite

A clínica Advanced Dental Centers tem a direção de seu proprietário o Dr. Mohamed Shurbaji e está localizada, em Weymouth que funciona desde 2002 e outra em Norwood que funciona desde 2006, assim visando mais comodidade e acessibilidade para melhor servir os seus clientes.

Dr. Mohamed Shutbaji se formou e ganhou o diploma de DMD da Universidade de Boston em 1996. Sua Licenciatura em Microbiologia foi concluída na Universidade de Maryland. Logo após a graduação, o Dr. Shurbaji tem praticado Odontologia Geral e Cosmética, com ênfase em Implantes Dentários. Em 2004 ele completou uma educação abrangente em Ortodontia e tem a certificação em Invisalign.

Dr. Shutbaji oferece também o tratamento estético botox facial. – Moderna, a Clínica esta equipada com os melhores equipamentos. Tudo isso, para te garantir conforto e bem estar, do início ao fim do seu tratamento dentário.

Dr. Shurbaji é um profissional com 21 anos de experiência em odontologia estética e de reabilitação oral, utilizando os equipamentos e técnicas mais avançadas no cenário mundial. A clínica oferece os serviços: dor de dente, limpeza de dente, restaurações, implante dentário, extração de siso, aparelhos ortodônticos modernos, cirurgia oral, enxerto de gengiva e as técnicas de clareamento mais modernas que existem atualmente.

A clínica tem o orgulho em receber sempre novos clientes da nossa comunidade brasileira, por isto, ela está com uma promoção especial para novos clientes que iniciarem um tratamento bucal ou estético de botox.

Todos são muito bem-vindos e saudados por profissionais que falam português.

Por isto, não perca tempo e se prepare para ter um lindo sorriso, porque não existe nada melhor do que irradiar felicidade e a saúde da boca, o sorriso bonito é um sinal de um organismo saudável e uma auto-estima acentuada. “Muitas vezes não damos o devido valor ao sorriso, mas ele é o cartão pessoal de qualquer indivíduo, ajudando em nossas conquistas diárias e nos fazendo viver melhor”.

Venha conhecer a Advanced Dental Center que hoje é Excelência em Estética Dental e Implantes Dentários.

Fale com Adriana Caetano – Norwood Location, 125 Central Street, Norwood, MA. (781) 255-1055 Weymouth Location, 527 Main Street, Weymouth, MA. (781) 331-1181