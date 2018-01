Abertura do Setor de Promoção Comercial do Consulado-Geral do Brasil em Boston

Oportunidade de Trabalho!

O Consulado-Geral do Brasil em Boston acaba de lançar processo seletivo para a contratação de um Assistente Técnico para trabalhar em seu recém-estabelecido Setor de Promoção Comercial (SECOM).

Para se inscrever, o candidato deve acessar o sítio eletrônico do Consulado (Boston.itamaraty.gov.br) e seguir as instruções do edital. A ficha de inscrição, juntamente com os documentos solicitados, deve chegar ao Consulado-Geral, por via postal, até 28 de janeiro de 2018. É necessário ter nível superior de estudos e experiência prévia na área de comércio exterior.

O Setor de Promoção Comercial demanda antiga da comunidade brasileira local que acaba de ser atendida, será responsável pela realização de ações destinadas a apoiar as exportações brasileiras para o mercado americano e promover eventos que contribuam para estimular o comércio bilateral e o turismo entre os países. O SECOM trabalha, além disso, para divulgar oportunidades de investimento no Brasil e apoiar as empresas brasileiras que investem ou pretendem investir nos Estados Unidos.

O SECOM do Consulado-Geral do Brasil em Boston integrará uma rede de mais de 100 setores de promoção comercial em todo o mundo. A jurisdição do SECOM de Boston inclui os estados de Maine, Massachusetts, New Hampshire e Vermont.