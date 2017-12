A temporada de gripe atinge Massachusetts mais cedo este ano em comparação anterior

Os médicos ainda recomendam a vacina contra a gripe. Mesmo que não impeça a gripe, ainda pode reduzir a gravidade da doença.

Os dados preliminares do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts mostram um aumento no número de pacientes que procuram atendimento médico para doenças semelhantes a influenza. Nos últimos anos, um aumento comparável normalmente não ocorreu até janeiro.

“Este é o mais antigo que eu vi desde 2003-04”, disse o Dr. Alfred DeMaria, diretor médico do Departamento de Saúde Pública do Departamento de Prevenção de Doenças Infecciosas. “A situação mais comum é vê-lo aumentar lentamente no início de janeiro, atingindo o pico em fevereiro, e depois caiu em março …

Este ano pode pico durante os feriados”.Além disso, alguns pesquisadores médicos levantaram preocupações sobre a eficácia da vacina contra a gripe deste ano contra a gripe mais proeminente.

Mesmo em anos normais, a vacina contra a gripe é apenas de 40 a 60% efetiva. O Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas disse que é necessária uma vacina universal contra a gripe que trabalha em todas as cepas.“Mesmo que a vacina não o impeça de ficar doente com a gripe, isso pode modificar o curso da doença”, disse Newstein. “Isso pode fazer você não estar tão doente como você teria sido”.

Os médicos ainda recomendam a vacina contra a gripe. Mesmo que não impeça a gripe, ainda pode reduzir a gravidade da doença. Isso significa estarem doentes por um período mais curto, com menos ou menos sintomas debilitantes.Embora seja possível pegar a gripe após a vacinação, e algumas pessoas experimentam dores de cabeça e dores no corpo depois de vacinados, autoridades dizem que é mito de que as pessoas podem pegar a gripe da vacina contra a gripe. “Não há nada na vacina contra a gripe que possa lhe dar gripe”, disse autoridades.