A policia é acionada após morador da Flórida ver um Jacaré ‘Monster’ na garagem

Um jacaré “monstro” foi capturado sábado(11) à noite depois que autoridades da vida selvagem foram acionadas para capturar um réptil de 8 pés da garagem de uma casa na Flórida.

O jacaré foi descoberto na garagem no Valencia Golf and Country Club em Nápoles, informou WINK News. Os funcionários da Comissão de Conservação de Peixe e Vida Selvagem da Flórida foram cautelosos com o animal, já que é proibido matar jacaré na Flórida, um vídeo postado na rede social chamou atenção de internautas pelo tamanho da fera.

Os oficiais então apertaram a boca do jacaré, mas eles voltaram para eles novamente. O gator foi capturado e removido após uma breve batalha.

Não está claro como o jacaré rastejou na garagem e onde foi levado. Há cerca de 1,3 milhão de jacarés que vivem em todo o estado, de acordo com a Comissão de Conservação de Peixe e Vida Selvagem da Flórida. Os jacarés fêmeas na Flórida raramente crescem mais de 9 metros de comprimento, mas os jacarés masculinos podem ter mais de 14 metros de comprimento.