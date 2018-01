A marcha de protesto das mulheres em Cambridge atrai milhares de pessoas

A procuradora-geral democrata Maura Healey, chama Trump de “embaraço” e “presidente que degrada e insulta as mulheres”.

Um protesto em forma de marcha foi realizado no Cambridge Common que integrou junto com dos eventos realizados em todo o mundo para marcar um ano desde as marchas de protesto que seguiram à inauguração do presidente Donald Trump.

Milhares de pessoas participaram do março de 2018 de Cambridge / Boston Women’s. Muitos traziam sinais anti-Trump e usavam chapéus de malha rosa simbólicos do movimento. Entre os palestrantes da manifestação, a procuradora-geral democrata Maura Healey, que chama Trump de “embaraço” e “presidente que degrada e insulta as mulheres”.

Healey usava uma camiseta que dizia: “The Future is Female” (“O futuro é feminino”). Ela referenciou os muitos processos judiciais que seu escritório arquivou contra a administração do presidente republicano no ano passado.

Trump diz que sábado foi um “dia perfeito” para que as mulheres marchassem para comemorar o “sucesso econômico e a criação de riqueza” que aconteceu durante seu primeiro ano no cargo.