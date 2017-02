A maior festa dos anos 80 fora do Brasil acontece em Asland, MA

A Cantora, atriz e dançarina Nina Torres vai embalar o público com seu carisma e energia, em coreografias que marcaram os Anos 80.

Pop e Rock brasileiros e os grandes sucessos de artistas como Capital Inicial, RPM, Legião Urbana, Kid Abelha e outros, serão o ponto alto da Festa dos Anos 80 que acontece no próximo dia 18 de fevereiro em Ashland. Alex Nunes e Banda vão reviver os clássicos que marcaram época no Brasil! Alex Nunes é apaixonado por este repertório, no qual se especializou.

Já tocou no Brazilian Day New York e Orlando, abriu show do Paralamas do Sucesso e fez participação em shows do RPM e Ultraje a Rigor no Brasil e ainda ganhou o Brazilian Press Award como Cantor/Compositor. Acompanham a Banda, Diego Fagundes na guitarra e Tarcisio Freire na Bateria.

As músicas internacionais estarão presentes com DJ Boris, trazendo sucessos com Michael Jackson, U2, Queen, Whitney Houston, Lionel Richie e outros. O Dj Boris é muito querido e requisitado na comunidade e também vencedor do Brazilian Press Award.

Numa inovação total, a produtora Mara Rubia Sanfilippo trará também o forró para o evento. Na época chamado ainda de “fórró tradicional”, os anos 80 marcaram também a transição para o “forró universitário”. Juntando tudo isto, estará o grupo “100% Forró” de Framingham, sob a liderança do Professor Foguinho e Daniela, trazendo apresentação de forró com músicas de Luis Gonzaga, Elba Ramalho e outros da época. O 100% Forró vai também dançar com os convidados, mostrando todo seu carisma através da dança.

A Cantora, atriz e dançarina Nina Torres vai embalar o público com seu carisma e energia, em coreografias que marcaram os Anos 80 e promete colocar todos pra dançar!

Serão 4 horas de evento, 4 super atrações e ainda decoração extravagante, como aquela década foi. As fortes cores em neon, formas geométricas e africanas devem marcar a roupa dos convidados, que não precisam vestir fantasia, mas que podem escolher as cores da época e tirar suas roupas coloridas do closet.

Mara Rubia produz vários eventos e shows na comunidade, há vários anos, como o de Guilherme Arantes no ano passado onde fez a produção local da turnê do cantor num absoluto sucesso de público. Para a Festa dos Anos 80 a produtora inova também com aperitivos da época, que estão incluídos no ingresso e afirma que a diversão será garantida!

Saiba Mais:

Festa dos Anos 80

18 de fevereiro 2017 de 8 à meia-noite

311 Pleasant Street – Ashland, MA – Salão da Party Flowers

Preço: $35 (comprando a mesa com 10)

$40 (comprando individual)

Aperitivos típicos incluídos – CASH BAR

INGRESSOS PELO FONE: 774-244-6412