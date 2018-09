Baby Beef Grill mostra “Picanha Tower” um prato que virou sucesso na churrascaria

Inaugurado em Watertown, MA desde Setembro deste ano, a churrascaria Baby Beef Grill já conquistou a confiança da comunidade pela qualidade e sabor da comida.

Com destaque para a “Picanha Tower”, uma entrada que serve duas ou mais pessoas com a melhor picanha fatiada servida com batata frita, mandioca, bacon, pimentão e cebola, o restaurante está aberto sete dias da semana a partir das 11 da manhã.

“O restaurante foi planejado para atender bem a família”, informa os proprietários “É um local de fácil acesso, de ambiente muito agradável, onde você, a sua família e os amigos são bem vindos para comer bem, com qualidade, barato e saudável”, enfatiza.

A churrascaria oferece um Buffet reforçado, com 12 pratos quentes e também os pratos frios com um salad-bar variado, no capricho. Além do Buffet completo, a churrascaria tem um cardápio convidativo com Picanha na chapa, peixe na telha, pizzas, sfiras, pastas, sanduiches brasileiros e um especial para cada dia da semana e aos sábados a deliciosa feijoada.

Além da qualidade dos pratos, a churrascaria Baby Beef Grill se destaca na região pela qualidade do churrasco com 10 cortes clássicos bovinos, além de frango, linguiça, mas também alguns especiais como costelinha de porco, medalhões com bacon e queijo. No sábado e domingo, são 14 opções e entram no fogo o cupim, a carne de sol e um abacaxi que virou sucesso no lugar.

Os proprietários Roni Eler Louzada, Dyanne Kizerlla e Thamara Eler Martins estão satisfeitos com o sucesso que veio rápido porque a qualidade é atestada pela clientela que providenciou a propaganda boca a boca. Eles investiram na reforma e modernização da churrascaria buscando o conforto para os seus clientes com ambiente tranquilo e familiar.

A churrascaria também realiza eventos como jantares, confraternizações, aniversários e palestras. Capacidade para 100 pessoas. Faça já seu orçamento pelo telefone 617-744-0086.

Baby Beef Grill fica na 45 Lexington Street, Watertown MA . O churrascaria também está no Facebook, Instagram e para ordens online GrubHub, Uber Eats e EZ Catering.

Saiba mais:

website – www.babybeefgrill.com

Facebook: facebook.com/babybeefgrill

Instagram: instagram.com/ babybeefgrill

Horário:

Segunda e Terça: 11am – 8pm

Quarta a Sábado: 11am – 10pm

Domingos: 11am – 4pm