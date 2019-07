6% dos brasileiros consideram que a posse de armas deve ser proibida

Segundo o levantamento, sete em cada dez (70%) dos brasileiros rejeitam o projeto do presidente Jair Bolsonaro de facilitar o porte de armas.

Pesquisa Datafolha divulgada mostra que dois terços (66%) dos brasileiros adultos avaliam que a posse de armas deve ser proibida. Este é o segundo índice mais alto da série histórica, atrás apenas do resultado de novembro de 2013 (quando era 68%). Já um terço (31%) considera que deve ser um direito do cidadão e uma parcela de 2% não opinou (mesmo percentual de abril).

Segundo dados do levantamento, o índice de brasileiros favoráveis à posse de armas é o segundo mais baixo da série histórica, superior apenas ao observado em novembro de 2013 (quando era 30%). Em comparação com pesquisas anteriores, observa-se que o índice dos que defendem a proibição de posse de armas segue com tendência de alta: era 55% em junho de 2017 (ponto mais baixo da série histórica), 56% em novembro do mesmo ano, 58% em agosto de 2018 e 64% em abril de 2019.

Já o índice dos que defendem a posse de armas apresenta tendência inversa: era 43% em junho de 2017, 42% em novembro de 2017, 40% em agosto de 2018 e 34% em abril de 2019.

A rejeição à posse de armas é majoritária em todos os segmentos. Com exceção dos mais ricos, o índice é mais alto entre as mulheres (75%) do que entre os homens (57%) e diminui conforme aumenta o grau de instrução (72% entre os menos instruídos ante 63% com maior escolaridade) e a renda familiar mensal do entrevistado (73% entre os mais pobres contra 46% dos mais ricos). Por outro lado, o índice de apoio à posse de armas é mais alto entre os homens (41%), os moradores da região Sul (42%) e dos mais ricos (54%).

