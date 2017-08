Jovem brasileiro morre na fronteira americana

A primeira vez que ele tentava entrar no país e pretendia ir para a cidade de Boston, onde já tem familiares.

O brasileiro Maycon Douglas de Andrade Fernandes de 24 anos teve o sonho interrompido. O jovem que tinha o objetivo de ajudar sua família,juntou suas economias para tentar uma oportunidade nos USA, mas faleceu antes que pudesse realizar seu sonho.

A familia de Maycon recebeu a notícia do seu falecimento no dia 14 de agosto e estão em contato com as autoridades para levar o corpo para o Brasil. O jovem que era natural de vitória, porem nos últimos anos estava residindo na cidade de Rio Novo junto com a sua esposa.

Segundo Jeci Cândido Filho, tio de Maycon, o jovem viajou rumo ao México no dia 6 deste mês. Ele conta que o último contato feito pela vítima foi no domingo (13), quando ele disse que estava bem e aguardava para fazer a travessia.

Ainda de acordo com Jeci, o sobrinho conseguiu passar pela fronteira e já estava nos EUA com um amigo que relatou à família que Maycon vomitou três vezes durante o percurso e depois desmaiou, não acordando mais. Os familiares que moram em Boston foram comunicados da morte do rapaz. O corpo foi encaminhado ao IML da cidade de Laredo, no estado do Texas, e ainda não possui data para ser trazido de volta para o Brasil.

O jovem é o quarto brasileiro a morrer na travessia do México para os EUA em 2017. A mãe e o irmão de Maycon estão aguardando mais informações para fazer o processo de translado do corpo para fazer o enterro.