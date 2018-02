2ª Feira dos Empreendedores Lowell e Região oferece exposição de produtos e serviços

“Além de também ser um evento social, temos o objetivo de motivar, inovar e oferecer aos expositores uma excelente oportunidade para promover seus produtos e serviços”.

Junto com o mês de março também chega ao hemisfério Norte a linda e agradável primavera. Para já aproveitar o início da estação tão aguardada, a organizadora Raquel Malaquias e apoiadores anunciam a 2ª Feira dos Empreendedores Lowell e Região.

A iniciativa visa integrar a comunidade brasileira residente na localidade, apresentar diversos profissionais de diferentes áreas, além de contribuir com o desenvolvimento econômico e social e reunir ideias e oportunidades de negócios em vários setores.

O empreendimento será realizado no dia 31 de março (sábado), das 15h às 21h, no Clube dos Portugueses – Holy Ghost Society, (65, Village St, Lowell). A entrada é $10, com parte revertida ao projeto Share Your Foundation. Haverá exposição de produtos e serviços de 40 empreendedores, animação para as crianças, muita música, Game Truck para os adolescentes, Workshops, bingo para a Terceira Idade, desfiles, comidas típicas, estacionamento gratuito, sorteios e muito mais.

Com o apoio da Associação de Mulheres Empreendedoras e do oficial sponsor Maxmus Printing, a feira é uma ótima chance para os negócios. “Além de também ser um evento social, temos o objetivo de motivar, inovar e oferecer aos expositores uma excelente oportunidade para promover seus produtos e serviços e, claro, dos visitantes conhecerem ideias novas e se divertirem. Há poucas vagas para a compra de estandes”, resumiu a organizadora.