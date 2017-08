Preso por bater o carro de propósito em veículos de luxo e causar $ 500 mil de prejuízo

À polícia, ele disse que passou três dias sem dormir e que isso pode ter causado um ataque de pânico.

Bizzaras

Um homem de 32 anos foi preso por ter batido com seu carro em dois veículos de luxo, de propósito, em uma concessionária na cidade de Bellevue, em Washington.

Os prejuízos causados foram calculados em cerca de US$ 500 mil dólares. Segundo a polícia, o incidente ocorreu na noite do último domingo (13). O homem jogou seu carro um Honda contra um Bentley e um Rolls-Royce. Os dois veículos tiveram perda total e não vão mais poder voltar às ruas servindo agora somente para peças ou seja viram ferro velho porque não compensa arrumar pois o preço ficaria mais cara do que comprar um novo.

De acordo com duas testemunhas, o sujeito bateu com seu Honda contra os carros de luxo por várias vezes, como se estivesse com raiva ou algo assim. À polícia, ele disse que passou três dias sem dormir e que isso pode ter causado um ataque de pânico. Apesar da explicação nada convincente, o sujeito foi preso e terá de dar explicações em frente ao juiz. O seguro de veículos pode recusar a pagar pelos danos porque o acidente foi proposital.